Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Que no quede duda: El nuevo Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tomará todas las riendas de la política interior.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el ex Gobernador de Tabasco llegó al relevo para cerrar la segunda mitad del sexenio.

“Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos: la relación con Gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República, la relación -también respetuosa- con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo”, informó.

Por la tarde, Julio Scherer dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia. La mayoría de las tareas que desempeñaba, ya se las habían entregado a Adán Augusto.