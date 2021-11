A nivel estatal se tienen programas de prevención al delito bien estructurados que no están siendo aprovechados por las autoridades municipales, al insistir en varios ayuntamientos a trabajar de manera autónoma y no ir en coordinación, manifestó el Secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

Se debe hacer notar que los programas de prevención del delito y contra el suicidio están siendo fortalecidos en mucho y son los mismos que están incluidos en la seguridad pública coordinada que mediante el Mando Único o Mando Coordinado se ofrecen, “y que creemos que les puede ayudar a salir más delante de la diversa problemática que les representa a cada uno hacerlo solos”.

Insistió que en las distintas reuniones que se han tenido para concientizar a los alcaldes que hace casi un mes rindieron protesta al cargo, es que el Mando Único es parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las cuestiones de índole política no deben ser involucradas.

Se ha dejado en manos de los presidentes municipales que analicen los lineamientos y las bondades que se ofrecen a través de la coordinación, y que en los últimos años los resultados exitosos que se han tenido, es porque se ha trabajado de manera coordinada entre las corporaciones policiacas municipales y la Estatal, cuando se ha requerido a la Ministerial e inclusive en asuntos de otros órdenes, se involucra a la Guardia Sanitaria y al Ejército.

Flores Femat, puntualizó que la principal ventaja que se ofrece para quienes se dedican a signar el Mando Coordinado, que hasta ahora son la mayoría de los alcaldes, es el tema de la capacitación permanente a sus elementos para que logren la certificación y de esta manera haya garantía en la prestación del servicio.

Pero además, el apoyo inmediato en los operativos de prevención del delito o combate cuando se requiera, considerando que hay municipios en donde su equipo en patrullas y armamento tiene déficit, además de que el número de oficiales tampoco les da suficiencia.

Es menester tener un trabajo de seguridad coordinado, apuntó, puesto que la delincuencia organizada tiene armamento y tecnología de avanzada, para lo que se requiere coordinación en el actuar para hacerle frente de manera adecuada y para que haya mejores resultados.