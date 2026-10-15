Tocó a una joven sin permiso y terminó detenido

Un joven de 20 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que una mujer lo señalara por presuntamente haberle tocado un glúteo sin su consentimiento mientras se encontraba en un establecimiento de la Zona Centro.

Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en el cruce de las calles Nieto y F. Elizondo, donde la afectada, identificada como Jerithzel, de 20 años, convivía con varios amigos cerca de la barra.

De acuerdo con su declaración, en determinado momento sintió que alguien le tocó uno de los glúteos. Al voltear, descubrió a un sujeto detrás de ella e intentó reclamarle por lo ocurrido, pero el individuo la ignoró y abandonó el establecimiento.

La joven decidió seguirlo sin perderlo de vista y observó cuando regresó al mismo negocio para ingresar al sanitario de hombres. Mientras tanto, uno de sus acompañantes solicitó la intervención de la Policía Municipal a través del número de emergencias.

Al llegar, los uniformados recibieron autorización del personal de seguridad para ingresar al establecimiento y dirigirse a los sanitarios, donde localizaron al sospechoso.

La afectada lo identificó directamente, por lo que los oficiales procedieron a detener a Luis “N”, de 20 años, por su probable responsabilidad en el delito de atentados al pudor.

Finalmente, el señalado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.