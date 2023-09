CDMX.- Decenas de personas se formaron ayer en las taquillas del Palacio de los Deportes con el mismo deseo: ver a Paul McCartney en un par de meses en el Foro Sol.

Ese deseo no lo compartían los presuntos revendedores mezclados con ellas.

Muchos de los fans del ex Beatle acamparon o madrugaron en el lugar para conseguir boletos para la segunda fecha, jueves 16 de noviembre, durante la preventa patrocinada por un banco. Llevaron tiendas de campaña, cobijas, paraguas y sillas con el fin de hacer más cómoda la espera en la calle Atletas, a un costado de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).

Según indicaciones del personal de Ticketmaster, cada persona solamente podría comprar dos boletos en taquilla.

De 52 años, Jorge Vázquez estaba orgulloso de que a su hijo, de 20 años, le guste la música de Macca. Ambos llegaron a las 3:30 horas para tener un buen lugar.

«Había como cinco casas de acampar y 10 personas formadas. Nos turnábamos para dormir a ratos en el carro. Compraremos en la zona que sea menos Platino. Será la primera vez que lo vea en vivo», declaró a Gente.

Con lágrimas de felicidad y entradas para el show se marchaba Judith Martínez, de 60. En la fila se turnó con familiares.

«Se logró. Mis hijos vinieron por compromiso, porque no me querían dejar solita, y afortunadamente conseguí boletos. Ahora les debo la comida y estoy agradecida con ellos. Se me hará ver a Paul», aseguró.

Según testimonios, revendedores ofrecían apartar lugar en la fila por 200 pesos. (Jacqueline Ponce León/Agencia Reforma)