Al igual que se predice el arribo de un huracán para que se tomen las providencias necesarias, en el Partido Acción Nacional filtraron un elenco de posibles precandidatos a la presidencia municipal de Aguascalientes, lo que levantó la primera polvareda de la temporada a la que cada quien le da la importancia que merece.

Parece lógico el listado puesto que son nombres que están o han estado en algún cargo público, lo que permite a los militantes saber de quienes se trata y desde ahora empezar a hacer conjeturas de los alcances que tienen.

También se deslizó a los medios –con quién sabe qué intención – que estuvieron en la capital del país el gobernador Martín Orozco y la alcaldesa María Teresa Jiménez, para sostener una reunión con el dirigente nacional Marko Cortés y el secretario general Héctor Larios, en la que presuntamente analizaron los cuadros con que cuenta el partido con miras a las elecciones locales de 2021, hecho que supone que ambos personajes ya fumaron la pipa de la paz, o por lo menos se dan una tregua para evitar una erosión en el organismo y ponga en peligro la continuación en el poder.

Los presuntos enlistados son: Marta Márquez, Alma Hilda Medina, Enrique Galo, Gustavo Báez. Jorge López y Leonardo Montañez, que a simple vista parece un reparto equilibrado entre ambos palacios, sin embargo no hay que irse con la finta, porque esto está apenas en los comienzos, de ahí que puede crecer el inventario e incluso que de última hora salga el “caballo negro”. Recuérdese que en política no hay palabra y si los compromisos por escrito no se respetan menos los de saliva.

Ahora bien, conforme a las prácticas internas del PAN, en la próxima elección municipal le correspondería encabezar la fórmula a un masculino, toda vez que en 2016 fue una mujer y que luego el año pasado repitió en el cargo. Debe tenerse presente que en 2016 el aspirante José Ángel González Serna, más conocido por su alias de “Paquín”, hizo una promoción muy intensa para hacerse de la candidatura y cuando creía tener todo a su favor de última hora le dijeron en el Comité Ejecutivo Nacional que sería una mujer, puesto que el saliente era un hombre (Juan Antonio Martín del Campo) y por respeto al equilibrio de géneros tendría que esperar sentado, fue así como llegó María Teresa Jiménez, mientras que González Serna renunció a su militancia en marzo de 2019.

En estas condiciones, de la primera lista quedarían cuatro nombres, sin embargo no debe descartarse que en algún momento la balanza se incline a favor de una mujer, así que al interior del panismo deben empezar por hacer sus apuestas si entre los que aparecen está el sucesor de Jiménez o alguien que están guardando.

DEBE ADAPTARSE

Conforme se desprendan las hojas del calendario crecerán las demandas, las críticas y los golpes bajos. A eso deberá acostumbrarse la alcaldesa María Teresa Jiménez, que hasta ahora ha estado en una burbuja, pero conforme avancen las semanas y los meses vendrá las denuncias de la oposición y el “fuego amigo”.

Por lo pronto le siguen dando con el caso del relleno sanitario, que al igual que el servicio del agua potable, es un tema fértil para el zangoloteo. Un grupo de ambientalistas, encabezado por María Esther Figueroa, directora de Asesoría en Gestión Ambiental Técnica Senior de la IMEXA, manifestó que el relleno sanitario de San Nicolás está en “deplorables condiciones”, por lo que de ser el mejor de América Latina pasó a ser “un tiradero a cielo abierto, que contamina el agua, aire y suelo, aumentando la vulnerabilidad de quienes viven en Aguascalientes y generando un severo impacto ambiental”.

María Esther Figueroa consideró que la mala calidad de la operación, mantenimiento y atención del lugar por períodos largos, evidencia el mal manejo del sistema de extracción, conducción y tratamiento de los jugos de la basura, más conocidos como lixiviados, cuyos escurrimientos en todo sitio están impactando ya aguas abajo del arroyo natural, el suelo y por consecuencia natural las aguas subterráneas.

La postura oficial se presentó a través de la secretaria de Servicios Públicos, Miriam Rodríguez Tiscareño, al negar que el relleno sanitario sea un tiradero a cielo abierto, lo que sucede es que ha tenido algunos contratiempos y retrasos en la cobertura de los desechos a causa de fallas en la maquinaria, por lo que actualmente se invierte un millón 800 mil pesos en la renta del 50% de la maquinaria para uso rudo durante las 24 horas del día y así atender las obligaciones correspondientes, por lo que “se encuentran al día en la cobertura de la basura con los materiales adecuados”.

Más que ventilar ante los medios informativos sus observaciones, Miriam Rodríguez pidió a los grupos ambientalistas que se acerquen a la dependencia a su cargo para que conozcan las condiciones en que funciona el relleno, que dijo los líquidos no generan contaminación, lo que hay son escurrimientos normales que se hace mediante un proceso controlado y que están permitidos por las autoridades federales y estatales, tampoco han salido del área confinada, que cuenta con geomembranas de alta densidad especiales para contenerlas dentro del sector establecido.

Más allá de quien tenga la razón, en el gobierno de la ciudad tienen que acostumbrarse a las acusaciones que serán más recurrentes conforme se acerque el primer domingo de junio 2021.

A LA ANTIGÜITA

En el Registro Público de la Propiedad (RPP) no han logrado exorcizar los fantasmas, por lo que el único camino que queda es hacer las anotaciones de manera manuscrita y así terminar con el embrollo que ha metido a notarios, inmobiliarios y abogados, entre otros, que de pronto se ven impedidos para hacer su trabajo.

Si en esa oficina no hay alguien capaz de manejar con eficacia la tecnología, o para atender los deterioros que sufre el equipo, que se recurra a profesionales del sector privado o de alguna universidad, pero que vuelva a ser un organismo que en otros tiempos fue ejemplo de eficiencia y pulcritud y del que dependen numerosos movimientos económicos, altas y bajas, de asiento registral y es, por el tipo de información que maneja, el reflejo de la situación económica del estado.

Para el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Armando Roque Cruz, del cual depende el RPP, “vamos avanzando, hemos tenido complicaciones, ahora con la nueva normalidad que vivimos, desgraciadamente tuvimos que cerrar unos días porque fuimos contagiados, pero ya han vuelto el 90% de los que estuvieron en confinamiento y los especialistas trabajan en el tema del sistema”, pues ojalá que se apuren porque hay demasiado desasosiego entre los sectores perjudicados.

SIN TREGUA

En las condiciones actuales no puede haber pausa en los apoyos que demandan los pequeños negocios y al mismo tiempo es importante insistir para que los aguascalentenses consuman los productos elaborados en esta entidad.

Al destacar la trascendencia de trabajar muy de cerca con el mercado local, el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que en lo inmediato se trabaja en la realización de acciones que aseguren la permanencia de los empleos y el fortalecimiento de los negocios, mediante una promoción muy intensa para que los habitantes en general compren los productos fabricados aquí, con la finalidad de crear una cadena virtuosa que consoliden las ventas.

De manera paralela se trabaja en atraer inversiones de capital público-privado que formen parte del Plan de Reactivación Económica, lo que impulsará nuevos puestos de trabajo que son tan necesarios para que los jóvenes tengan oportunidad de colocarse.

El mandatario afirmó que los problemas que ha provocado el Covid-19 en los renglones de salud y económico podrían reflejarse con mayor intensidad en 2021, por lo cual se debe estar preparados porque esto podría durar varios años, por ahora en el plan estatal se prevé el impulso que será apoyado con 1,000 millones de pesos que se obtendrán por la venta de 33 bienes inmuebles del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico (FIADE), venta que dijo será con total transparencia y legalidad.

Además, está en vías de desaparecer el propio FIADE y así “acabar con la opacidad con la que se trabajó en este organismo desde su creación hace dos sexenios”, sin precisarse si habrá una investigación para determinar bajo qué condiciones funcionó y si hubo favoritismos para tal o cual empresa y a quien pudo haber beneficiado de los que intervinieron en las procedimientos.

Por otra parte, Orozco Sandoval adelantó que le cobrará al IMSS y al ISSSTE los recursos estatales que se han destinado para atender a los derechohabientes de estos organismos en hospitales estatales que han resultado inoculados por el coronavirus. Se ha invertido bastante en este renglón por lo que la cobranza se hará “con gusto” y que quede claro que “lo haremos con más gusto”, reiteró.

SORPRESIVA PRÓRROGA

A medio mundo tomó por sorpresa el aplazamiento del concurso a que se convocó para licitar la obra del libramiento poniente, por lo que hubo diversas interpretaciones de lo que pudo haber ocurrido cuando ya se encontraba todo preparado para que se conociera al ganador.

Tres empresas disputan esa oportunidad y por la inversión millonaria y los beneficios que generará cuando esté en operación atrajo la atención no sólo de los participantes y del medio constructor sino de otros sectores que pueden verse beneficiados con la adquisición de materiales.

El miércoles pasado debió saberse el resultado del concurso y en lugar de eso el secretario de Obras Públicas del Estado, Noel Mata Atilano, salió con que “faltó tiempo” para la revisión minuciosa de documentos de los tres grupos participantes, por lo que podría ser el próximo miércoles, claro, esto será posible siempre que no se caiga el sistema o que no se enferme alguno de los encargados de esa labor.

Adujo que la demora fue por “la importancia del proyecto y la cantidad de documentos a revisar”, que además “requiere que el análisis se haga detenidamente y de forma seria” (lo que no podía ser de otra forma), por lo que se tomó la determinación de diferir el resultado para que la decisión sea “en beneficio de Aguascalientes”.

Como atenuante al diferimiento, Atilano afirmó que es algo que “está considerado también en las bases de la convocatoria”, en que se señala que pudiera ser hasta por un mes, por un acto de magnanimidad se pidió sólo una semana, de manera que el día 29 sería la fecha en que se sepa el nombre de la constructora ganadora.

Ante la imposibilidad de que los propios convocantes puedan terminar de revisar toda la documentación en el nuevo plazo que se fijaron, se invitó a los colegios de arquitectos, ingenieros civiles, urbanistas y a la Cámara de la Industria de la Construcción para les ayuden con esta labor.

Como es común en estos casos, el funcionario negó que vaya a haber favoritismo, por lo que “a estas alturas no hay nada para nadie”, aunque quién sabe, porque cuando empiezan los aplazamientos es que algo se cocina, por lo que dejan que cuaje bien para que todo aparezca limpio y legal.

OTRA BOFETADA

Es difícil precisar hasta donde son capaces de llegar los miembros de la LXIV Legislatura del Estado por tal de que sus nombres queden grabados a la entrada del basurero municipal, también conocido como relleno sanitario, pero que hacen méritos eso nadie lo duda.

De nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que enmendarles la plana, al señalar categóricamente que no tienen autoridad para legislar en materia procesal penal, ya que eso es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que van para atrás los acuerdos que sobre el particular hicieron, de ahí que no se podrá imponer prisión preventiva oficiosa, esto es, aquello que en automático se aplica y envía a la cárcel a un presunto infractor.

Por si fuera poco, la misma Corte está por resolver sobre la reforma educativa que tanto ruido causa y que los diputados y las diputadas aprobaron, en contrario a lo que establecen los programas de la SEP, por lo que hay quienes apuestan doble contra sencillo que también les corregirán el dictamen, aunque para entonces ya no les causará ningún desazón, puesto que una rayita más al tigre ni se notará.

Lo increíble de ese afán de superar todo lo malo que hicieron sus antecesores y que lo hagan en un 66% del tiempo, porque recuérdese que sólo estarán en las curules dos años, así que en septiembre del año próximo escucharán las golondrinas, dejando una estela de estulticia, de falta de amor propio, por lo que en la LXIV Legislatura se cumpla el viejo adagio que “poco tiempo de diputado y toda una vida de vergüenza”.

