A 58 años de la masacre de Tlatelolco, colectivos sociales y docentes de Aguascalientes exigieron mantener abiertas las investigaciones, esclarecer los hechos y castigar a los responsables. María de Jesús Rangel Velázquez, integrante de la CNTE, afirmó que las demandas de justicia siguen vigentes. Los participantes vincularon la impunidad con otros casos de violencia de Estado en México y marcharon desde la calle 28 de Agosto, por la avenida Madero, hasta la Exedra, donde emitieron un pronunciamiento durante la conmemoración.