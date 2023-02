La Noticia:

Al menos 7 personas murieron en un tiroteo en una sinagoga en el este de Jerusalén, según informó la policía israelí… (bbc.com).

Comentario:

Aparte de este ataque hubo otros incidentes: un par de israelíes heridos por un atacante palestino de 13 años, el arresto de 42 palestinos sospechosos, la muerte a disparos de dos palestinos sospechosos en el West Bank y la muerte de un conductor palestino que disparó a soldados israelíes. Todo esto se da en el marco de una visita del secretario de estado norteamericano Antony Blinken al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu. ¿Recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente? ¿A qué se debe? ¿Servirá la visita de estado para algo?

Recordemos que hubo elecciones recientes en Israel donde el eterno Netanyahu formó gobierno al unirse a la extrema derecha que obtuvo un aumento considerable en los votos. Incluso Itamar Ben-Gvir, líder de ese movimiento, se convirtió en ministro de Seguridad Nacional prometiendo un endurecimiento en las relaciones con los palestinos.

En esto llega Blinken y luego de un llamado a la calma entre palestinos e israelíes, indica que Estados Unidos respalda la solución de “dos estados” para el problema. Lo dijo frente a Netanyahu y éste no le respondió, pero está claro que esto no lo busca ni desea Israel.

Cabe mencionar que tanto palestinos como judíos se disputan el territorio actual de Israel. Los dos dicen tener derechos y, de alguna manera, a lo largo de la historia, ambos ocuparon el territorio en disputa. De momento, el poder lo tienen los judíos y han permitido a los palestinos acomodarse en dos zonas: el West Bank y la Franja de Gaza. Más no como país, sino solo como autogobierno. Muchos defienden la idea de que, si se permite la formación de un Estado Palestino, habrá menos conflictos. Pero esta solución de “dos estados” es mal vista por el ala derecha de Israel y, como se mencionó, la reciente votación respaldó a esta ala que más bien desea extender la colonización judía y menos apertura a los palestinos. Se entiende que el resultado de esta votación es lo que ha exacerbado los ánimos en la región.

Las palabras de Blinken: “Por ello es que urgimos a ambos lados a tomar urgentes pasos para restaurar la calma, desescalar, deseamos estar seguros de que será un ambiente en el cual… en algún punto, cree las condiciones donde se comience a forjar un sentido de seguridad para ambos israelíes y palestinos”, aunque impecables en buenos deseos, cayeron en los oídos sordos de Netanyahu.

Tristemente no esperemos concesiones, ni treguas, sino venganzas y ley del talión. El Medio Oriente enfrenta un momento crítico que esperemos quede en escaramuzas y no acciones drásticas de las que ya no tienen regreso. A estar al pendiente de la zona.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

