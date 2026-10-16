 Tiró el revólver, pero no se libró de la cárcel

Una persecución policiaca en el municipio de Calvillo terminó con la detención de un individuo que portaba un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que ahora deberá pasar cuatro años en prisión.

Se trata de José “N”, quien fue sentenciado tras acreditarse su responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su captura ocurrió luego de que elementos de la Policía Municipal de Calvillo recibieron varios reportes ciudadanos sobre un sujeto que presuntamente llevaba un arma de fuego a bordo de una camioneta pick up.

Los uniformados ubicaron el vehículo y le marcaron el alto al conductor, pero este ignoró la indicación y emprendió la huida, lo que desató una persecución.

Durante el seguimiento, los policías observaron que el sospechoso arrojó un objeto al suelo. Metros adelante consiguieron interceptarlo y detenerlo.

Al recuperar el objeto, confirmaron que se trataba de un revólver, además de asegurar cuatro cartuchos útiles.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria contra José “N”, a quien un juez de Control impuso cuatro años de prisión y una multa de nueve mil 384 pesos.