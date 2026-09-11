Tiraba piedras, sacó machete y acabó detenido en Villa Montaña

Un hombre de 70 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente arrojara piedras contra vehículos que circulaban por calles del fraccionamiento Villa Montaña y posteriormente intentara agredir a uno de los oficiales con un machete.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Constitucionalistas, donde elementos policiales realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron al individuo lanzando objetos hacia los automóviles que transitaban por la zona.

Al notar la presencia de los uniformados, el hombre corrió hacia la calle Monte Vinson. Los oficiales le marcaron el alto y, durante la persecución, el individuo cayó al suelo tras tropezar al llegar al cruce de ambas vialidades.

De acuerdo con el reporte policial, al incorporarse comenzó a insultar a los elementos y, cuando le solicitaron identificarse, habría sacado de entre sus pertenencias un machete de aproximadamente 55 centímetros de longitud.

El sujeto presuntamente realizó movimientos con el arma blanca hacia uno de los policías, por lo que los oficiales efectuaron las maniobras correspondientes para controlarlo y asegurar tanto al individuo como el machete.

El detenido fue identificado como Gonzalo “N”, de 70 años de edad, quien fue informado sobre los motivos de su arresto y trasladado ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad encargada de determinar su situación jurídica.