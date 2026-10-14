Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- AT&T decidió tirar la toalla y aceptó vender su filial en México.

Grupo Televisa y Fintech Holdings ofrecieron 2 mil millones de dólares por la telefónica y esperan que la compra se concrete en el primer trimestre de 2027, a la espera de las autorizaciones regulatorias necesarias en el País.

«El consorcio espera financiar la adquisición a través de una combinación de efectivo disponible y un financiamiento de deuda garantizada», indicó Televisa en un comunicado.

Destacó que AT&T-México es el segundo más grande operador en México, con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles al cierre de 2025.

El año pasado, reportó ingresos consolidados por 85 mil 400 millones de pesos y una utilidad de operación de mil 400 millones de pesos.

AT&T resintió una pérdida masiva de usuarios tras el Impacto del Registro Obligatorio de Líneas, ha enfrentado un fuerte dominio de América Móvil (Telcel) y hay una incertidumbre regulatoria para los corporativos extranjeros.

El multimillonario regiomontano David Martínez fundó Fintech en 1987, empresa especializada en invertir en deuda y empresas con dificultades financieras.

Ha participado en rescates financieros de Vitro, ICA y Cydsa; en 2022 vendió el 30 por ciento que tenía en OMA (Grupo Aeroportuario Centro Norte). Es accionista de Banco Sabadell y Telecom Argentina; y en 2024 adquirió el 7.8% de Grupo Televisa.

«Al seguir dando prioridad a sus redes de fibra e inalámbricas en EU, AT&T está construyendo las bases de la conectividad avanzada que consumidores, empresas y comunidades necesitan para un futuro habilitado por la inteligencia artificial (IA)», señaló la empresa.