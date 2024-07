Tira fallo tribunal a juez De la Peza

Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un tribunal federal revocó ayer la suspensión provisional que ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) completar la integración de su Sala Superior, mediante la designación de dos magistrados decanos de sus salas regionales.

Sin embargo, el juez Rodrigo de la Peza decidirá en próximas horas si concede la suspensión definitiva, sin que el fallo aprobado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, lo obligue a negarla.

Si De la Peza concede la suspensión definitiva, la revisión por un tribunal colegiado tomará más tiempo, y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, a quienes va dirigida la orden del juez, estarán incurriendo en el delito de desacato si mantienen su postura de ignorarla.

Por lo pronto, el tribunal colegiado declaró fundado por unanimidad un recurso de queja promovido por el Senado, que es el órgano que tiene la responsabilidad constitucional de nombrar a los dos magistrados faltantes, pero no ha aceptado ni rechazado las ternas de jueces de carrera que le envió en septiembre la Suprema Corte de Justicia.

El proyecto en el tribunal colegiado fue presentado por el magistrado Alejandro González Bernabé, quien fue el primer consejero de la Judicatura Federal designado por la Corte durante la presidencia de Arturo Zaldívar, en 2019.

Los magistrados determinaron que la suspensión es injustificada, porque no hay algún daño inminente o de imposible reparación que pueda argumentar la asociación civil Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), que promovió el amparo.

Agregaron que la Sala Superior del TEPJF puede funcionar con sus cinco magistrados actuales, y que si bien se requieren seis para declarar la validez de la elección Presidencial, en su momento tocará a la presidenta, Mónica Soto, proponer que se designe a un magistrado de Sala Regional para completar el quórum.

«No nos corresponde por ahora resolver si el juez es o no competente para llevar el juicio de amparo», aclaró González Bernabé.

Benito Zurita Infante enfatizó que el juez se basó en una norma que sólo permite al TEPJF llenar vacantes de menos de 30 días en la Sala Superior, pero no vacantes permanentes.

Ricardo Olvera destacó que De la Peza negó la suspensión para forzar al Senado a hacer los nombramientos, que era la petición inicial de la CMDH.

El juez ha sido criticado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, miembros del gabinete y militantes de Morena, que lo acusan de invadir atribuciones del TEPJF y buscar un reacomodo en la Sala Superior, con miras a la calificación de las elecciones y la asignación final de diputados y senadores.

El TEPJF incluso presentará una denuncia penal contra De la Peza, una medida inusual sin pasar antes por una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mientras que la Secretaría de Gobernación le promovió un juicio político en el Congreso, que puede resultar en su destitución.