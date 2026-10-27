Tira basura, empuja a policía y termina detenido

Lo que comenzó como una falta administrativa por tirar basura en la calle terminó con la detención de un hombre de 41 años, a quien policías municipales de Aguascalientes le encontraron un envoltorio con 8.7 gramos de una sustancia granulada, presuntamente ilícita.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Estación, cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Domingo Velasco.

En ese punto detectaron a un individuo que arrojaba basura en la vía pública, por lo que se aproximaron para llamarle la atención. Sin embargo, al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar corriendo hacia un domicilio.

Los uniformados le dieron alcance en el cruce de Domingo Velasco y Luis Chávez, donde el hombre presuntamente reaccionó de manera agresiva y empujó a uno de los oficiales en un segundo intento por darse a la fuga.

Tras controlar la situación, los policías efectuaron una revisión preventiva y encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón un envoltorio de plástico negro que contenía aproximadamente 8.7 gramos de una sustancia granulada al tacto.

El individuo, identificado como Jorge “N”, de 41 años, fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud.

Finalmente, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.