Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica la tentativa de feminicidio como delito y establece sanciones de entre 20 y 45 años de prisión.

El dictamen aprobado en lo general con 453 votos a favor y 24 abstenciones modifica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 63 y 85 del Código Penal Federal.

La reforma establece que se ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de feminicidio en grado de tentativa punible y que no gozarán de libertad condicionada o anticipada y de la sustitución de penas las personas sentenciadas por ese delito.

Además, plantea que la pena no podrá ser menor a la mitad de la prevista para el delito de feminicidio consumado y podrá llegar hasta dos terceras partes de ésta.

En la actualidad, el Código Penal Federal sanciona el feminicidio consumado con penas de entre 40 y 60 años de prisión y multas que van de 500 a mil días.

La priista Adriana Campos indicó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en México cada día 11 mujeres son víctimas de feminicidio y 2 mil 747 asesinatos han sido tipificados como homicidios dolosos, violencia que aumenta debido a las agresiones en el hogar, el secuestro y la trata de personas.

Señaló que el marco legal actual no tipifica el grado de tentativa, por lo que no hay castigo para aquellos que intentan matar a una mujer y no lo logran.

