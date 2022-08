Los primeros dos juegos de la serie de playoffs entre Toros y Rieleros fueron historia y la novena de Tijuana cumplió con su cometido al ganar sus encuentros en casa; ahora, la serie se trasladará a Aguascalientes en donde los Rieleros buscarán responder con el apoyo de su afición.

La primera ronda de playoffs de Rieleros comenzó desde el pasado martes con una victoria abultada de Toros por una pizarra de 1-12. Este miércoles por la noche se disputó el segundo duelo en la ciudad de Tijuana, resultando ganador el cuadro local por un marcador de 2-5.

Desde la primera entrada, los Toros se hicieron presentes en el marcador gracias a un ‘home run’ de Nick Williams que puso el marcador 0-1. Posteriormente, se tuvo un gran pitcheo por parte de ambos equipos a cargo de Cavaneiro por Tijuana y Mejía por Aguascalientes, ya que el marcador no tuvo cambios por casi cinco entradas.

Fue hasta la parte baja de la quinta entrada cuando los Toros volvieron a sumar gracias a un doble de Félix Pérez que cambió los cartones a 0-2. No obstante, en la parte baja de la sexta, José Guadalupe Chávez conectó el segundo cuadrangular de la noche para aventajar a los locales aún más por una pizarra de 0-4.

La respuesta de Rieleros llegó hasta la parte alta de la séptima entrada con un ‘home run’ de Eliezer Ortiz que ayudó a que él y su compañero Carlos Muñoz anotaran, cambiando el marcador a 2-4 para mantener viva la ilusión de la remontada.

Sin embargo, en la parte baja de esta misma entrada los Toros sumaron una carrera más para sellar la victoria, dejando un marcador final de 2-5.

Con este triunfo, los Toros se pusieron arriba en la serie 2-0 frente a Rieleros, tomando una importante ventaja en su búsqueda de seguir avanzando hacia el bicampeonato de la liga.

Este jueves no habrá partido, así que la serie se reanudará hasta el viernes y sábado con los dos duelos obligados en Aguascalientes, así como un posible encuentro el domingo en caso de que los Rieleros ganen alguno de los dos primeros enfrentamientos.