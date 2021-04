Daniela de la Mora Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Una de las razones por el que las personas dudan en ponerse la vacuna contra el Covid-19 es porque creen que tendrán efectos secundarios o una reacción alérgica.

Especialistas señalaron los mitos alrededor de la vacuna contra el Covid-19 y sus posibles reacciones en el foro virtual de Grupo REFORMA “Covid-19: Vacunación y perspectiva de la pandemia”.

“Estas alergias no son una limitante para que se vacunen, tú te puedes vacunar”, dijo el infectólogo ginecólogo José Tirán Saucedo, en el foro.

“Hay una gran parte de la población que tiene una gran variedad de alergias. Pueden ser ambientales, por alimento, medicamento y otro gran número de la población que cree que es alérgico a la penicilina y no lo es”.

De acuerdo con el especialista, entre los lineamientos de vacunación establecidos en Estados Unidos, tras la aplicación de la vacuna se observa a la persona de 15 a 30 minutos para registrar si tiene algún tipo de reacción secundaria o anafilaxia.

Sin embargo si hay miedo sobre una posible anafilaxia, la infectóloga Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, recomendó que antes de aplicarse la vacuna se identifique el tipo de alergia que se tiene, tenerla bien documentada y no solo suponer que se tiene una alergia sin pruebas.

Becerra Aquino recalcó que una reacción alérgica leve no califica para contraindicar la vacuna, y una posible anafilaxia tendrá que ser evaluada por un médico para decidir cuándo es el momento preciso para aplicarla y se vigilará después de su aplicación.

“Cuando hacemos un protocolo nos pide un carro de emergencia, que es el equipo necesario para atender un paciente con una reacción severa.

Eso debería existir en todos los lugares donde se aplica una vacuna porque es una posibilidad, pero esto no contraindica la vacunación”, menciono la especialista.

“Si hay reacciones alérgicas documentadas hay que medir el riesgo con el beneficio y esa decisión tendrá que ser tomada por el médico después de revisar al paciente”.

El infectólogo Javier Ramos mencionó que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que se tienen más de 240 vacunas contra el Covid- 19 en desarrollo.

“Las vacunas son la estrategia de prevención de hospitalización y muertes.

“Es una medida de salud para enfermedades infecciosas y aportan un beneficio importante”, dijo el especialista.

¿Qué es la anafilaxia ?

La anafilaxia es una reacción que puede ocurrir segundos o minutos después de la exposición a un agente alergeno. Se puede desarrollar alergia por modo ambiente, medicamentos o alimentos, como los mariscos.

Los síntomas incluyen erupción cutánea, náuseas, vómitos, dificultad para respirar y shock. Si no se trata de inmediato (generalmente con epinefrina), puede causar pérdida del conocimiento o hasta la muerte.