Sandra Ivette Acevedo Barrón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Taylor Swift regresó al Zoológico de Sídney para tener una cita romántica con su novio, Travis Kelce, luego de que él llegara desde Estados Unidos a Australia para acompañar a la cantante durante su gira The Eras Tour.

Este jueves, la pareja fue captada tomándose de la mano, luciendo atuendos casuales y cómodos para poder disfrutar del clima e instalaciones al aire libre de la locación.

Ambas personalidades se mostraron muy unidas durante la cita, en la que fuentes cercanas informaron a TMZ que la pareja se abrazó y besó en varias ocasiones durante el recorrido por la exhibición.

Todo parece indicar que el ala cerrada estará con la intérprete de «Shake It Off» durante los conciertos que tiene agendados este fin de semana en Sídney.

Travis Kelce no escatima en el amor

El jugador de la NFL gastó alrededor de 16 mil dólares en regalos de San Valentín para su amada, según reportes de Page Six.

La cantante habría recibido un arreglo de rosas, con un valor equivalente a 7 mil dólares, estilo Venus et Fleur Round Grandiose con 255 flores de Eternity Roses, las cuales se caracterizan por ser durareras y requerir pocos cuidados, lo que las hace ideales para las personas que viajan de manera frecuente.

Además del detalle floral, Travis Kelce le obsequió a Taylor una pequeña escultura de oro de 24 quilates, en forma de rosa, con la finalidad de que pueda cargarla a donde quiera que vaya. La pieza cuenta con un valor de poco más de 3 mil dólares.

Por otra parte, The Sun informó que el atleta también le regaló a la cantante una boina Dior de cuero (1,050 dólares), un sombrero de ala ancha Celine Triomphe (1,100 dólares) y una bufanda Hermès Chevaux Dechaines (1,300 dólares).

Una fuente reveló a The Sun que con los regalos, Kelce «quería mostrarle lo mucho que se preocupa por ella, ya que en los próximos meses viajarán juntos por todo el mundo».