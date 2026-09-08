Tienen Taylor Swift y Travis Kelce cena romántica en NY

CDMX.- Taylor Swift y Travis Kelce fueron fotografiados durante una cena en el restaurante indio Ambassadors Clubhouse New York, ubicado en Manhattan. La salida ocurrió dos meses después de la boda que, según reportes, celebraron en el Madison Square Garden.

La cantante llevó un vestido marrón metalizado con cuello halter, diseñado por Stella McCartney, acompañado de un bolso color burdeos y zapatos metalizados. Kelce vistió una camisa de rayas, pantalones marrones y tenis a cuadros. Durante la velada estuvieron acompañados por dos hombres y pidieron distintos platillos y bebidas de la carta, de acuerdo con People.

Semanas antes, el jugador de los Kansas City Chiefs habló con medios de comunicación sobre la ceremonia y la calificó como la mejor noche de su vida. También afirmó que casarse en el Madison Square Garden representó el cumplimiento de uno de sus sueños de infancia.

La celebración se mantuvo en secreto, lo que generó dudas entre los seguidores de la pareja. Según versiones difundidas, el festejo reunió a cerca de mil invitados, entre ellos figuras como Brad Pitt, Steven Spielberg, Julia Roberts, Jennifer Lopez, Mark Zuckerberg, Gigi Hadid y Hugh Grant. Kelce agradeció a los propietarios del recinto por mantener la privacidad del evento.