El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, afirmó que la Máxima Casa de Estudios en la entidad tiene en sus investigadores su principal fortaleza a nivel nacional, entre las instituciones públicas de educación superior. La infraestructura académica y de investigación es de primer mundo, y lo señalan los visitantes que acuden de todo el país y desde el extranjero, enfatizó Avelar González.

En comparación con las grandes universidades del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara, señaló que es difícil compararse por sus dimensiones espaciales. Agregó que la universidad puede compararse en su belleza con las grandes universidades públicas, por las características de sus edificios, sus espacios verdes y el cuidado en general que tienen las instalaciones.

No obstante, reconoció que la UAA no tiene un aspecto que la haga única en sus instalaciones respecto al resto de las universidades, porque no se tiene el acceso suficiente de recursos como para invertir en un equipo o espacio especializado para la práctica académica. En ese sentido, descartó que la Autónoma pueda ampliar su infraestructura física como parte de un proyecto de creación de nuevo campus universitario, para ampliar la cobertura estudiantil en un futuro próximo.

ASÍ NI COMO HACERLE. El rector saliente argumentó que las actuales condiciones económicas y presupuestales desde la federación evitan que pudiera darse una ampliación semejante a la que se dio con el Campus Sur. Señaló que lamentablemente la tendencia en la asignación presupuestal tiende a la baja al paso de los años, por lo que cualquier proyecto de nuevas instalaciones para ampliar la oferta educativa resulta inviable en este momento.