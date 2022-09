Tienen negro historial

José de Jesús López de Lara

En un operativo llevado a cabo por policías estatales y policías preventivos de San Francisco de los Romo en la carretera estatal No. 73, fueron capturados tres peligrosos delincuentes que dijeron ser integrantes del CJNG, quienes se dedicaban a cobrar cuotas por “derecho de piso” a comerciantes del municipio de San Francisco de los Romo.

A los detenidos se les relaciona con el robo de vehículos con violencia, ocurridos en las últimas semanas en carreteras de los municipios de Asientos, Tepezalá y El Llano, además de que también se les investiga su posible participación en el robo a un rancho ocurrido el pasado sábado en el poblado de Sandovales, municipio de El Llano.

Los detenidos fueron identificados como Felipe de Jesús, de 47 años, originario de Chiapas; Sergio Eduardo, de 54 años, y Sergio Alejandro, de 21 años, ambos originarios de Jalisco, quienes hasta anoche permanecían bajo custodia de agentes de la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado.

Su captura se llevó a cabo el pasado lunes por la tarde, luego de que policías estatales y policías preventivos de San Francisco de los Romo, habían sido alertados sobre la presencia de unos sujetos que habían arribado a la Zona Centro del municipio de San Francisco de los Romo, con la finalidad de pedir “cuotas” por brindar protección a los comerciantes, además de que dijeron pertenecer al CJNG.

Los sospechosos se desplazaban a bordo de un automóvil Dodge Attitude, color dorado y placas de circulación del estado de Nuevo León, mismo que fue detectado cuando circulaba por la carretera estatal No. 73.

De inmediato, los policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales implementaron un despliegue de rastreo, siendo que más tarde ubicaron la unidad automotriz estacionada frente a unos negocios, en la avenida Benito Juárez, por lo que montaron un operativo de vigilancia en la zona.

Momentos después, observaron a tres personas del sexo masculino que pretendían abordar el coche, por lo que los interceptaron y sometieron. Al realizarles una revisión corporal, a Sergio Alejandro y a Sergio Eduardo les encontraron entre sus ropas tres envoltorios con metanfetamina, cada uno de ellos.

Por su parte, Felipe de Jesús tenía en su poder otros seis envoltorios con metanfetamina, además de que al consultarse sus datos en el C5-SITEC, se descubrió que era buscado por la FGE de Querétaro, ya que tenía vigente una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, tras haber participado en una fallida ejecución.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, los tres detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición de la Unidad de Combate al Narcomenudeo.

Se informó que estos tres detenidos podrían estar implicados en varios robos con violencia de vehículos, ocurridos en las últimas semanas en los municipios de Asientos, Tepezalá y El Llano.

Asimismo, se les investiga su participación en el robo con violencia a la Granja «Xóchitl», que se ubica en el poblado de Sandovales, municipio El Llano, de donde se llevaron una camioneta Ford Lobo pick up, un tractor agrícola, un remolque con ganado y dinero en efectivo.

Cabe destacar que más tarde, en la Policía de Investigación se comenzaron a recibir llamadas telefónicas de gente que se identificó como integrantes del CJNG, quienes exigían la liberación de los detenidos o de lo contrario iban a ir a rescatarlos. Ante tal alerta, se pidió el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, a fin de proporcionar seguridad perimetral a los edificios de la Policía de Investigación y de la Dirección de Investigación del Delito.

Se informó que en las próximas horas, Sergio Alejandro y Sergio Eduardo serían trasladados al Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes, a fin de presentarlos en audiencia inicial ante un juez de Control y Juicio Oral Penal; mientras que Felipe de Jesús sería trasladado al estado de Querétaro.