A punto de lanzarse los modelos 2022, Nissan Mexicana ya tiene listas las nuevas unidades para venta a partir de septiembre, sin embargo, ante la falta de componentes, la producción va a ser muy raquítica y los consumidores deberán seguir haciendo fila para su adquisición, reconoció el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

Destacó que si bien Nissan ya está enfocada en la fabricación de los nuevos modelos que lanzará al mercado, ante el desabasto de componentes, va a salir un número de unidades muy por debajo de lo esperado.

Reconoció que la situación sigue siendo crítica para este sector, ya que hay algunos vehículos semiensamblados parados en los patios de las empresas por la falta de algún componente, aunque recientemente ya se tomó la decisión de no ensamblar vehículos si no se tienen las partes, ya que no se puede tener un inventario de vehículos semiensamblados o a medias. “Antes se hacía también para tener al personal ocupado o para tener una actividad, aunque no fuera una actividad rentable porque pues si no se tiene un vehículo terminado, no se puede vender y esto se ve reflejado en la empresa en donde hay inventarios donde el vehículo está inconcluso”.

Afirmó que esta tónica ha sido recurrente a lo largo del año, por lo que el 2021 ha sido más complicado que el 2020 para la industria automotriz, a pesar del paro por casi 4 meses que se registró en dicho sector tras el Decreto Presidencial. Sin embargo, consideró que al paso que vamos con los días y las horas en que se ha detenido la producción en este año probablemente ya se tiene más tiempo de paro que el año pasado.

En tal sentido, dijo que actualmente la producción en el sector automotriz local se ubica en alrededor del 70%, pero ante la falta de componentes y de continuar los paros intermitentes, no descartan que al cierre de agosto pudiera bajar aún más y ubicarse entre el 67 o 68%. “Estamos sujetos a que puedan fluir algunas autopartes que de momento a veces inesperadamente también llegan o no llegan las que estamos esperando, esa es otra variable que hemos tenido en este año”.