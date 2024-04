El director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, Jesús Vallín Contreras, anunció que el organismo ya está generando utilidades, las cuales se están destinando al Fondo de Infraestructura. El directivo destacó que, gracias a una recaudación favorable y un manejo eficiente del gasto, se ha generado un excedente que beneficia al Fondo de Infraestructura. No obstante, evitó proporcionar cifras específicas sobre las utilidades debido al contexto electoral.

Vallín Contreras no especificó montos, pero subrayó que la combinación de ingresos y eficiencia ha permitido establecer un fondo para el mantenimiento futuro de la infraestructura del sistema. Admitió que el MIAA enfrenta un desafío significativo con las fugas de agua, revelando que aproximadamente el 50% del agua extraída anualmente se pierde. De los 110 millones de metros cúbicos extraídos en promedio, sólo 50 millones se facturan y 45 millones se pagan, lo que resulta en 60 millones de metros cúbicos no contabilizados.

También recordó que en diciembre surgieron problemas con la entrega de recibos, lo que provocó quejas por parte de los usuarios. Sin embargo, aseguró que la situación se ha estabilizado y que la falta de entrega de recibos no ha impedido que los usuarios realicen sus pagos.

Para concluir, señaló que los usuarios están recibiendo sus recibos y que el pago de facturas no se ha visto afectado por los problemas de entrega previos. Además, mencionó que existen otras modalidades de pago, incluidos los pagos por teléfono o WhatsApp, facilitando a los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones.