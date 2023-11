La recta final del 2023 ha llegado y muchas instituciones afrontan un intenso cierre de actividades con los últimos partidos oficiales antes de las vacaciones invernales. Entre éstas, se encuentra el Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes, que en el baloncesto universitario disputará tres partidos este fin de semana dentro de la Liga ABE.

Las Borreguitas, con un registro de seis victorias y ninguna derrota, lideran actualmente la Conferencia Bajío-Occidente de la División II, y este fin de semana buscarán alcanzar nueve victorias para continuar su impresionante hegemonía en la región.

Su primer encuentro es hoy por la tarde, cuando reciban en el complejo deportivo LIFE a la escuadra de la UVAQ en un partido que parece muy favorable para las aguascalentenses, dado que las Halcones cuentan con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, un historial no muy sólido, especialmente ante un rival de la talla de las Borreguitas.

El sábado, el equipo dirigido por Atzi Vázquez viajará a Querétaro para enfrentarse a la UAQ a la una de la tarde, en otro choque que no parece tan desafiante, ya que las queretanas presentan un historial negativo. Finalmente, el domingo a las once de la mañana, lo que parece ser su mayor reto del fin de semana, las Borreguitas visitarán a la Anáhuac Querétaro, equipo que también tiene un registro de 3-4.

Con estos tres compromisos en el horizonte, las Borreguitas buscan concluir un buen fin de semana y mantener el ritmo firme que las lleva hacia las primeras posiciones, con la mira puesta en el objetivo de ascender a la máxima categoría el próximo año.