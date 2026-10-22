Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Taddei ha mantenido estrecha relación con el proveedor del organismo José Hernández, empresario que UIF indaga por prácticas fraudulentas

Fuentes del organismo refirieron que acuden juntos a reuniones privadas, juegos de cartas y reuniones sociales.

Imágenes en poder de REFORMA muestran cómo ostentan esa cercanía en reuniones sociales fuera del INE.

La UIF indaga desde 2023 a una red de 7 empresas propiedad de Hernández Casillas que son proveedoras del INE y de institutos electorales locales.

Taddei asumió la presidencia del INE el 3 de abril del 2023.

Las empresas indagadas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas y Grupo Selati.

La UIF investiga simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras.

En 2023 y 2024 congeló 400 cuentas bancarias y hoy están vigentes 70 bloqueos de 13 personas físicas y 7 empresas.

A pesar de que ayer, en una declaración a la prensa, Taddei dijo que no tenía «empresas favoritas», se le ha visto en distintas ocasiones acompañada de José Alfredo Hernández Casillas en comidas e incluso conforme videos conocidos por REFORMA, el empresario estuvo en la fiesta del cumpleaños número 62 de la presidenta del INE el 26 de junio de 2025.

Conforme las fuentes, el empresario participó en la organización de la fiesta en una casona de San Miguel Chapultepec en la CDMX.

A esta celebración acudieron los hijos de la funcionaria, León Fernando y Jorge Francisco Piñeda Taddei, además de funcionarios del primer círculo de la sonorense, y colaboradores del empresario.

Desde agosto de 2024, refirieron las fuentes, la relación entre Hernández Casillas y Taddei se hizo más estrecha.

En febrero del 2025, Cajas Graf y TOL Producciones, ambas de la familia Hernández Casillas, ganaron por 197 millones de pesos en una asignación directa para materiales electorales de la elección judicial.

La relación entre ambos se fortaleció y derivó en la contratación en el INE de colaboradores del empresario, entre ellos el «chofer fantasma» Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg.

También fue contratado como director de Administración, Jesús Octavio García, ex representante del mismo consorcio de material electoral; y el actual director de Recursos Materiales, Mario Burciaga.

Según las fuentes consultadas, fue la misma Taddei quien gestionó estos ingresos.

Ayer la consejera presidenta reconoció que Navarrete Torres sí estaba en la nómina, y justificó que no era su «chofer», pese a que su declaración patrimonial y en el directorio del organismo se indicaba que su función era «transportar de manera segura y eficiente» a la sonorense, con un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales.

«Jamás fue mi chofer, está exactamente adjudicado a Presidencia, pero nunca ha sido ni fue ni será mi chofer porque ya no labora aquí», afirmó Taddei.

En el mensaje a medios que ofreció ayer y en el que no aceptó preguntas, nerviosa y apresurada la presidenta del INE también reconoció que su otro chofer Luis Alberto Bustamente está adscrito a la nómina como líder de proyecto, con un sueldo de casi 70 mil pesos.

«Es mi chofer, yo prefiero llamarle mi ‘asistente especializado’ porque me parece que esa es una de las funciones más relevantes que realiza», señaló.