Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Aprovechando que está de vuelta por México para presentarse en concierto, Marcos Llunas planea lanzar el disco número 12 de su carrera, con 10 canciones gruperas que transformó al estilo romántico.

El hijo del cantante español Dyango develó que desde hace tiempo tiene listo el álbum Romance Grupero.

«Tengo un disco increíble que ya acabé y que tengo muchas ganas de sacar, pero que estaba esperando el momento adecuado», comentó Llunas, quien visitó la ciudad para promocionar el concierto que ofrecerá el 24 de noviembre en el Hotel Quinta Real.

Llunas eligió grabar «Palabras Tristes», de Los Yonic’s; «Agua Salada», de Los Tigres del Norte; «Si Una Vez», de Selena y Los Dinos, y «Tu Cárcel», de Los Bukis.

«En lugar de que las canciones de Marcos Llunas las hagan en grupero, ahora me toca a mí. Agarro las canciones gruperas y las canto. Es un disco que suena increíble y que hace rato tengo hecho, pero lo tengo guardadito. Es como cuando tienes un tesorito que lo quieres, lo amas, lo deseas y que sabes que vale mucho».

Sus últimas visitas a México, durante la pandemia, fueron en plan de mánager de sus hijos Izan y Axel Llunas, quienes participaron en Luis Miguel, La Serie.