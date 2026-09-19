Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La moneda mexicana tuvo su menor minusvalía semanal en 28 semanas, al subir el dólar 26.26 centavos entre el 11 y el 18 de septiembre en un lapso en el que los operadores centraron su atención en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), cuyo Comité de Mercado Abierto (FOMC) decidió subir la tasa de referencia..

En la jornada el tipo de cambio aumentó 6.32 centavos a 17.2301 unidades en el mercado internacional de divisas o Foreign Exchange Market (Forex), por lo que en el balance vio su mayor alza desde los 57.36 centavos reportados entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 2026.

En las operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares, la moneda de Washington cotizó al cierre del viernes a 17.2333 pesos por dólar en la venta, 6.27 centavos más que el jueves y acumuló un incremento en la semana de 26.28 centavos.

Al menudeo, el último día de la semana, el dólar aumentó seis centavos a 17.68 pesos en la venta en Banamex y a 16.68 en la compra.

De este modo, entre el 11 y 18 de septiembre, el tipo de cambio de menudeo observó su mayor alza en 28 semanas, al trepar 30 centavos.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, comentó que la depreciación semanal del peso ocurrió a la par de un fortalecimiento del dólar de 1.07 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, ante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y ajustes en las expectativas para la tasa de interés.

El 16 de septiembre, la Fed subió su tasa de interés en 25 puntos base a un rango entre 3.75 y 4.00 por ciento, siendo el primer incremento de la tasa en EU desde el 26 de julio del 2023, recordó Siller.

La decisión de subir la tasa de interés fue unánime y de acuerdo con el presidente de la Fed, Kevin Warsh, ayudará a que la inflación regrese al objetivo de 2 por ciento, reiterando que durante más de 5 años la inflación se ha mantenido por encima del objetivo.

También comentó que los precios de las materias primas son un riesgo al alza para la inflación y que, desde la última decisión de política monetaria, estos precios se han incrementado.

Además del incremento, en la actualización de proyecciones del FOMC se elevó la expectativa de la tasa de referencia al cierre del 2026 a 4.1 por ciento, que implica un aumento adicional de 25 puntos base antes de que termine el año.

Con el aumento de la tasa de interés de la Fed se redujo el diferencial de tasa de interés con México a 250 puntos base, mínimo histórico visto el 16 de diciembre del 2015.

Monex Casa de Bolsa considera que el peso fue afectado por la compresión de los diferenciales de tasas de interés entre México y otras economías desarrolladas.

En el frente geopolítico, Arabia Saudita informó sobre el cierre del oleoducto de Este-Oeste, el cual era una alternativa clave para evitar el estrecho de Ormuz, tras confirmar los ataques hutíes a estaciones de bombeo.

No obstante, en los días subsecuentes Riad informó sobre una posible reapertura en un plazo de 6 semanas.

A pesar de que estos comentarios moderaron las preocupaciones sobre una posible disrupción a cadenas de suministro clave, Donald Trump sugirió la reanudación de ofensivas militares contra Teherán, lo que mantiene una prima de riesgo geopolítico latente en los mercados, según los especialistas de Monex Casa de Bolsa.