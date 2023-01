El debut de los Rayos de Necaxa no fue para nada lo que se esperaba, no solo por la derrota 2-3 ante Atlético de San Luis jugando como locales, sino también por lo demostrado por el equipo que dejó mucho que desear incluso en actitud. Tras la derrota, Andrés Lillini aceptó que sus jugadores quedaron a deber y confesó que realizará cambios de cara a la segunda jornada que será ante León.

Todavía quedan varios días antes de saber qué movimientos hará Lillini en un once, pero al menos tendrá a dos jugadores nuevos que podrá utilizar en la convocatoria. El primero de ellos es el uruguayo Maximiliano Silvera que ya tuvo experiencia en la Liga MX con los Bravos de Juárez y llegó a Necaxa como una variante en todo el frente del ataque, el charrúa ya fue dado de alta en la página de la Liga MX por lo que ya puede ser utilizado a partir del próximo encuentro.

El segundo es Alan Montes, hermano menor de César Montes. Este defensa central tuvo ya acción con Necaxa hace algunos meses para después volver a Monterrey y ser prestado a un equipo de segunda división en España. Tras su corta aventura europea, el menor de los Montes, aunque no ha sido anunciado como refuerzo oficial, ya trabaja en las instalaciones de Casa Club Necaxa y fue dado de alta con los Rayos, ya que utilizará el dorsal 23 con el equipo. También estará a disposición de Lillini para el duelo ante León si así lo decide el técnico argentino que también tendrá la posibilidad de usar a Facundo Batista que se perdió el primer encuentro de la temporada por suspensión.