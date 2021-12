MADRID (EFE).- El Real Madrid comunicó este jueves cinco casos más de coronavirus tras resultar positivos los jugadores Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin, Rodrygo Goes y Davide Ancelotti, hijo y asistente de Carlo, que se suman a los de Luka Modric y Marcelo conocidos el pasado miércoles.

Una situación que ya obligó a posponer el entrenamiento de este jueves, pasando de las 11:00 horas CET a las 16:30, en el que el técnico italiano tendrá que seguir preparando el partido del domingo frente al Cádiz (21:00 horas) sin dichos futbolistas.

Los jugadores permanecen aislados en sus respectivos domicilios y se perderán también el último encuentro del 2021 para el Real Madrid, la visita del próximo miércoles 22 de diciembre al Athletic Club (21:30 horas).

Los últimos casos ponen en más alerta aún al club, ya que no es algo exclusivo del primer equipo de fútbol. En el primer equipo de baloncesto ya dieron positivo el lunes el entrenador Pablo Laso y el escolta francés Thomas Heurtel.

Todo esto a pesar de los estrictos controles que establece el Real Madrid que incluye pruebas de antígenos y PCR diarias, además de estrictas medidas de seguridad. También se realizan exámenes cardiológicos a los futbolistas que sufren el coronavirus, para comprobar que no les ha dejado ninguna secuela y no correr así ningún riesgo en su vuelta.

En clave deportiva, el Real Madrid juega este domingo y no podrá contar con una de sus referencias en el centro del campo como es Modric, 36 años, pero todavía una pieza angular del equipo. Tras el derbi del domingo, en el que jugó los 90 minutos, lo primero que dijo el técnico sobre lo que más le había gustado tras la victoria 2-0 fue “Modric, Modric”.

La única parte positiva es que el croata podrá descansar. Desde la vuelta del último parón de selecciones, ha sido titular en todos los encuentros, incluso teniendo un apretado calendario de siete partidos en 21 días. 1.396 minutos esta temporada con una cuota de titularidad del 77 por 100.

Además, Carlo cuenta con un problema para hacer la alineación titular del próximo choque, ya que tres jugadores que pueden actuar por banda derecha -Asensio, Rodrygo y Bale- han dado positivo. Así, Lucas Vázquez, o la primera titularidad de Eden Hazard desde el pasado 28 de septiembre, aunque tenga que ser lejos de su zona de confort, son las posibilidades.

Por su parte, Lunin sufre su segundo positivo, tras el que se le detectó el pasado 25 de agosto, y Bale acumulará más de cuatro meses sin jugar con la camiseta del Real Madrid, ya que su último encuentro fue el 28 de ese mismo mes; desde entonces solo se ha puesto la camiseta de Gales y sufrió una rotura en los isquiotibiales y molestias en el sóleo.

Marcelo, confinado en su casa desde ayer, confirmó en sus redes sociales que tanto él como su familia “están bien” y “esperando salir lo más rápido posible”. Un mensaje en vídeo al que le añadió un ‘sticker’ para promover la vacunación.

