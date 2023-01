Tiene Lillini dura autocrítica

Tras la derrota en su presentación como director técnico de Necaxa, Andrés Lillini habló fuerte en la conferencia de prensa postpartido, aceptando que su equipo no tuvo una buena noche y tocando puntos interesantes que muestran la personalidad del estratega argentino. “El análisis es malo, perdimos un partido en donde hicimos la mayor cantidad de cosas mal, no pudimos repetir las cosas que veníamos haciendo en la Copa Sky con rivales muy buenos, que había sido un crecimiento; retrocedimos muchísimo”, arrancó comentando.

“Es complicado cuando le das la pelota al rival sin que te presionen, esta noche lo hicimos, nunca tuvimos esa lucidez con el balón, cuando quisimos a buscar el resultado nos desordenamos, nos hicieron goles sin que se esforzaran; tuvimos una primera fecha muy mala. Tenemos que hacer un análisis fuerte, tendré que elegir a los jugadores que estén a la altura para el siguiente partido”, sentenció sobre el accionar de los Rayos en su primer juego del año.

Al ser cuestionado sobre sus preocupaciones por lo visto en el terreno de juego Lillini, aceptó que simplemente Necaxa no salió en su noche e incluso dejó entre ver molestia con la actitud de sus futbolistas. “Nosotros tenemos que tener personalidad, nos dejamos golpear. Tenemos que saber que los momentos los tenemos que manejar, pero tenemos que tener personalidad, esta noche fue todo al revés”.

En el tema de los refuerzos el técnico argentino descartó la llegada de más jugadores en este mercado de transferencias. “Cerrado, el plantel está cerrado. Creo que el plantel es competitivo si todos hacen su máximo esfuerzo, esta noche no hay que tener excusas por las ausencias. Hoy jugaron los mejores, no tuvimos el nivel deseado, dimos un paso atrás y ahora hay que dar dos o tres hacia adelante. El plantel completo sumará, pero no hay excusas para jugar el partido que jugamos”, aseguró. Por último, Lillini aclaró que jugadores como Arturo Palma, Edgar Mendez y Maxi Silvera estarán ya disponibles con el equipo a partir del próximo martes, además de Facundo Batista, que cumplió ya su partido de suspensión y vio desde la tribuna la derrota de Necaxa.