Debido a la realización de diferentes torneos en Aguascalientes, la Liga Estatal de Baloncesto ha decidido darle semana de descanso a toda la Primera Fuerza Femenil, por lo que la jornada será mucho más corta que en semanas anteriores con solamente 14 encuentros a disputarse este domingo.

La Segunda Fuerza femenil únicamente tendrá un par de compromisos comenzando a las 10 de la mañana con Academia Nova ante Águilas Reales en el Hernández Girón y a la una de la tarde será turno para que la prepa UCA se mida ante Academia V-Lobos juvenil en el Marlyc completando la poca actividad femenil de esta semana.

Para la rama varonil en la Primera Fuerza habrá cuatro encuentros, disputándose tanto en el Polideportivo de Villas como en el Hernández Girón. En Villas, All Star iniciará la actividad chocando ante SAU Chapetes a las once de la mañana, terminando será turno de Las Américas ante Castores, esto en Villas. En tanto, en la otra sede también se iniciará a las once con Carroceros ante Águilas Reales y SECAM Team cerrará la jornada enfrentándose a Ampen Sports.

Completando la actividad las dos restantes categorías varoniles tendrán un total de ocho encuentros principalmente a disputarse en el Gimnasio Marlyc. Entre lo que más destaca es la participación de Abarrotes Torres ante Air Ballers al mediodía en el Marlyc.