El Infonavit proporciona créditos de mejora a los trabajadores, ofreciendo diversas opciones para conservar y mejorar sus viviendas con tasas de interés competitivas. Esta iniciativa representa un esfuerzo significativo de la institución para ofrecer soluciones integrales a las necesidades de sus acreditados, subrayó su delegado, Sergio Armando González Serna.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario federal compartió que en México hay cerca de 35 millones de viviendas que necesitan algún tipo de mejora o inversión. Específicamente en Aguascalientes, el 31% de las viviendas muestra problemas de humedad, mientras que el 25% tiene grietas y cuarteaduras. Aunque estas cifras son de las más bajas a nivel nacional, enfatizó la persistente necesidad de mejorar las viviendas en el estado.

Mencionó que los créditos de mejora del Infonavit han sido diseñados para atender distintas necesidades en materia de vivienda, abarcando remodelación, ampliación, construcción y, desde el año anterior, incluso la adquisición de terrenos. Estos créditos presentan tasas de interés históricamente bajas: 10% para el crédito «Repara» y 11% para el crédito «Renueva», lo cual refleja una considerable reducción frente a las anteriores tasas fijas del 18%.

Cabe destacar que estos créditos no generan una hipoteca sobre la vivienda, dado que la garantía para el Infonavit proviene de los ahorros de los trabajadores. Los montos de crédito varían entre 9 mil y 37 mil pesos para «Repara», y de 37 mil a 150 mil pesos para «Renueva», con plazos de pago que van de uno a 5 años.

Por otro lado, González Serna presentó el «MejOraSí», un crédito destinado a trabajadores no cotizantes. Este producto permite a quienes anteriormente cotizaron en el Infonavit, pero que en la actualidad no lo hacen por distintas razones, obtener un préstamo sin intereses. La tasa de interés para el «MejOraSí» es del 0%. Los montos oscilan entre 5 mil y 139 mil pesos y se entregan en dos tarjetas: 50% para mano de obra y 50% para materiales.