Oscar Uscanga Agencia Reforma

El Municipio de Fresnillo, enlistado como el que mayor percepción de inseguridad tiene en el País, registró durante este fin de semana ataques a viviendas y al menos tres asesinatos, de acuerdo a reportes locales de Zacatecas.

Durante la madrugada del domingo, se alertó a Bomberos municipales el incendio provocado con bidones de gasolina en dos viviendas del Fraccionamiento San Carlos, sin que se reportaran víctimas.

Posteriormente, a las 8:00 horas, el cuerpo de un hombre fue encontrado maniatado y con signos de tortura en la Colonia Obrera, sin que hasta ahora se haya informado su identidad.

Casi tres horas después, aproximadamente a las 10:40 horas, otro hombre fue asesinado a balazos cuando caminaba sobre la calle Mateo Gallegos y la Avenida Maestros, en el Fraccionamiento Muralistas.

Asimismo, a las 19:00 horas de ayer también se confirmó a través de la Policía municipal que una mujer, de aproximadamente 35 años, fue asesinada a balazos cuando iba a bordo de su camioneta sobre la Colonia Las Flores.

El Municipio es gobernador por el morenista Saúl Monreal, quien pese a ser hermano del Gobernador David Monreal, ha reclamado públicamente no ser tomado en cuenta en operativos de seguridad.

En entrevista con Grupo REFORMA, el pasado 13 de enero, informó que no entendía por qué no ha sido invitado a todas las mesas de seguridad.

«La verdad, yo he participado en algunas (mesas), pero lo mismo, la misma postura que he insistido y que he dicho sobre los resultados. La verdad, aquí en Fresnillo la gente lo que quiere son resultados y lo que está pidiendo es tranquilidad», expresó.

«Yo he dicho, he insistido que Fresnillo debe de estar en las reuniones. Es importante esta comunicación, yo espero una mejor comunicación y colaboración».

Apenas el 19 de enero pasado, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi, informó que en Fresnillo el 96.8 por ciento de encuestados consideró que vivir ahí es inseguro.

