Jaime Ugarte Agencia Reforma

CDMX.- Guillermo Ochoa estará en la historia del América por toda la eternidad.

El portero fue homenajeado a lo grande en el Estadio Banorte, después de anunciar su retiro profesional a los 41 años.

El escenario no podía ser otro: tenía que ser el Coloso de Santa Úrsula, que fue su casa durante muchos años y en el que dejó algunas de sus más brillantes actuaciones.

Memo fue recibido como un héroe por los miles de aficionados que ya portaban una playera con el lema «Por S13empre», en honor al número que utilizó en su segunda etapa con el club y en los Mundiales con México.

Ochoa fue el encargado de realizar el volado antes del duelo, mientras se escuchaban los cánticos de «Olé, olé, olé, Memo, Memo» y en una de las cabeceras se desplegaba un tifo gigante con su imagen.

Al medio tiempo llegó el momento más emotivo de la noche, con él en el centro de la cancha, iluminado por miles de linternas de los celulares, durante un discurso conmovedor en el que no se cansó de agradecer a la afición azulcrema por su apoyo durante tantos años.

Para cerrar con broche de oro, la afición cantó a todo pulmón «Mi Mayor Anhelo», canción que se ha convertido en un himno del americanismo en los tiempos recientes.

«Gracias, afición, los llevaré eternamente en el corazón. Gracias, América», dijo Ochoa con la voz entrecortada.