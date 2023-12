Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cuatro rondas de votación, y en medio de acusaciones de falta de ética y moral, Adrián Alcalá se convirtió ayer en el nuevo presidente del INAI para el periodo 2023-2026.

La elección fue definida en última instancia por el voto de calidad de la hasta ayer presidenta Blanca Lilia Ibarra, luego de tres empates con la comisionada Josefina Román.

Previo a la elección, la comisionada Norma Julieta del Río declinó su candidatura alegando que no existían condiciones propicias y advirtió que el INAI no podía ser dirigido por una persona con falta de ética y moral, esto en referencia a Alcalá, quien es acusado de actos irregulares en el manejo de recursos en los últimos años.

«Bajo mi candidatura, no veo condiciones; no se quieren atender las denuncias, no se quieren atender las auditorías», refirió.

«No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tome las riendas de este instituto. Estoy convencida que la presidencia la debe de encabezar una persona con calidad moral», agregó. Tras declinar, dijo públicamente que su voto sería para la comisionada Román.

Tanto Alcalá como Román presentaron sus planes de trabajo, por lo que se dio inicio a la votación. No obstante, en las tres rondas que se llevaron a cabo, y que marca el proceso, ambos quedaron empatados con dos votos cada uno.

Ante esta situación se procedió al voto de calidad de la comisionada Ibarra, quien se decantó por Alcalá.

Una vez que Alcalá tomó protesta como presidente del INAI, la comisionada Del Rió le entregó unos documentos con denuncias en su contra.

«Ojalá de verdad resuelvas estas denuncias que los cuatro conocemos desde hace muchos meses», le dijo.

Alcalá se defendió de las acusaciones que, dijo, buscan desprestigiarlo y afirmó desconocer las denuncias que le entregó la comisionada Del Río.

«No me prestaré al juego de redes que buscan desprestigiar mi persona».

«Habrá que ver de qué se tratan estas denuncias, apenas me las entregó la comisionada. Las estudiaré este día para precisamente determinar si son conductas o si son actos que se tienen que denunciar o ya están en curso ante el órgano interno ante el comité de ética del propio instituto», expresó.

El nuevo comisionado presidente reconoció que el órgano de control del INAI lo notificó por una denuncia; sin embargo, aseguró que ésta ya fue atendida.

«Por una cuestión presuntamente irregular de un acto administrativo, ya quedó resuelta esa denuncia, de hecho en una solicitud de información yo autoricé para que se diera a conocer, lo atendimos de manera regular como es y entiendo que ya se cerró este asunto», explicó.

A pesar del ambiente que se vivió en la transición de la presidencia, afirmó que no hay división entre comisionados y que hay unidad.

«Todos salimos unidos y fortalecidos», señaló. «Hay INAI para rato, tenemos convicción de no doblarnos».