Tiene Cristian Castro nuevo romance

CDMX.- Cristian Castro se abre nuevamente al amor.

Tras su escandalosa separación de Mariela Sánchez, con quien terminó su relación en febrero, ahora el cantante abre su corazón con una nueva chica.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para presentarle al mundo entero a la mujer que se adueñó de su corazón.

«Mi novia hermosa», escribió en una historia de la red social.

La mujer llamada Ingrid Wagner es abogada, artista plástica y mamá de cinco hijos, según la información en sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce el contexto en que se conocieron, pero ambos lucen muy felices en las fotos que han publicado.

Este nuevo romance llega luego de la escandalosa separación que el hijo de Verónica Castro experimentó hace algunas semanas.

«Él tiene celos como cualquier persona y hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme», aseguró Sánchez durante una nota con «Intrusos», en donde contó un poco más sobre la ruptura

«No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí tuvimos una discusión fuerte a lo último, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener», aseguró, dando a entender que se había puesto celoso por una foto que ella tenía con un amigo. (Gisela García/Agencia Reforma)