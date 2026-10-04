Luis Antonio López Pérez Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Bronco puso a bailar y cantar a sus seguidores durante el Gran Baile que ofreció la noche del viernes en la Arena Monterrey, donde durante más de tres horas repasó sus mayores éxitos y presentó invitados sorpresa, ante una Arena Monterrey abarrotada prácticamente de principio a fin.

El concierto comenzó a las 22:20 horas con “Con zapatos de tacón”, “Adoro” y “Grande de caderas”. Lupe Esparza destacó que este es el cuarto año consecutivo del grupo en el recinto y celebró volver a presentarse en casa.

La primera sorpresa llegó con Los Invasores de Nuevo León, quienes por primera vez compartieron escenario con Bronco. Juntos provocaron la euforia del público, que también coreó temas como “Sergio el Bailador”, “Botas y sombrero”, “Mírenla, mírenla” y “Te quise una vez”.

Más tarde apareció Arturo Buenrostro para cantar junto a Bronco y su Poder del Norte. Entre los asistentes había familias enteras, desde niños hasta adultos mayores, además de seguidores procedentes de distintos puntos del país e incluso de Argentina.

Otro momento especial ocurrió con la llegada del Mariachi Tecalitlán. Esparza interpretó acompañado del mariachi “La mano de Dios” y “No me amenaces”.

La velada continuó con “Que no quede huella”, “Lágrimas, sal y limón”, “Oro” y “Los Castigados”. Arturo Rodríguez y Los Guardianes del Amor completaron las participaciones especiales.

Bronco cerró con “Nunca voy a olvidarte”, “Dos mujeres un camino” y “Amigo Bronco”, en la primera de sus dos presentaciones en Monterrey.