CDMX.- Britney Spears continúa celebrando la liberación de su tutela, la cual estaba en manos de su padre James Spears; sin embargo, la «Princesa del Pop» dijo que se encontraba «en proceso de curación».

«Aunque hay cambios y cosas que celebrar en mi vida, ¡todavía tengo mucha curación por hacer! Afortunadamente, tengo un buen sistema de apoyo y me estoy tomando el tiempo para entender que está bien reducir la velocidad y respirar», escribió la estrella en Instagram.

La intérprete de «Oops!…I Did It Again» agregó que con amor propio es como podrá «sanar y amar».

De acuerdo al portal Page Six, una fuente cercana a Britney señaló que la cantante estaba de vacaciones con su prometido, Sam Asghari, cuando la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, tomó la decisión de suspender a James del arreglo legal, hace unos días.

«Britney quería escapar y relajarse con su nuevo prometido», dijo la fuente.

El informante agregó que cuando se enteró de la decisión final, la también actriz se soltó en llanto.

Desde entonces, Britney ha estado celebrando de diversas maneras, publicando desde una sesión de fotos de vacaciones desnuda hasta videos de ella volando en un avión privado. (Staff/Agencia Reforma)