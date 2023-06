CDMX.- A nueve meses de dislocarse la cadera durante un concierto y de ser intervenida quirúrgicamente, Alejandra Guzmán presentó nuevas complicaciones debido a una condición llamada síndrome compresivo radicular en la zona lumbar.

Por esto, «La Reina de Corazones» canceló su participación de mañana jueves en el 175 aniversario de Nuevo Laredo que se llevará a cabo en la Rotonda Benito Juárez.

Fue la misma cantante de 55 años quien emitió un comunicado reportando su estado de salud.

«Queridos rockeros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses (septiembre del 2022) sufrí una lesión en mi cadera de la que aún me sigo recuperando», dice el comunicado de la cantante.

«A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada síndrome compresivo radicular en la zona lumbar, situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días».

El síndrome de compresión radicular, de acuerdo a información de una página especializada, es causado por una presión ejercida sobre la raíz de un nervio espinal que se encuentran entre cada dos vértebras.

De acuerdo con la información, estos signos y síntomas pueden incluir desde dolor en miembros superiores e inferiores, hasta hormigueo, adormecimiento, entumecimiento, pesadez, rigidez, hipersensibilidad y sensación punzante. Y dependiendo de la severidad del caso, limitación funcional y debilidad muscular.

En septiembre del 2022, Guzmán sufrió una caída durante su concierto en el Centro Kennedy en Washington DC, en Estados Unidos. (Paula Ruiz/Agencia Reforma)