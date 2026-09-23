Paula Ruiz Agencia Reforma

CDMX.- Tras permanecer 57 días en La Casa de los Famosos México, Cynthia Klitbo se reencontró con su novio, Luis Rodríguez, cineasta y fotógrafo 30 años menor que ella, a quien aseguró haber extrañado durante su participación en el reality.

La actriz, de 59 años, reconoció que no esperaba permanecer tanto tiempo en el programa y dijo estar contenta de regresar a casa, hablar con su hija Elisa Fernanda y reunirse con su pareja, con quien llevaba dos meses de relación antes de ingresar.

Klitbo relató que el aislamiento alteró su percepción del tiempo, especialmente durante las jornadas en las que permanecía varias horas sin salir al patio ni ver la luz del Sol. Esa situación, explicó, llegó a provocarle una sensación de desolación e incertidumbre sobre lo que ocurría fuera.

También habló de las complicaciones que enfrentó debido a la enfermedad de Hashimoto. Durante el encierro presentó episodios de depresión, contracturas musculares e inflamación, aunque consideró que logró mantenerse auténtica y tener una buena convivencia.

Sobre la competencia, señaló que su favorita para ganar es Mariana Ochoa, su comadre, a quien destacó por su desempeño, autenticidad y capacidad para enfrentar la convivencia dentro del reality.