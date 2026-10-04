La relación entre Aguascalientes y Colima mantiene una agenda de colaboración enfocada en inversión, turismo, conectividad y atención a trámites empresariales, señaló el presidente municipal de Colima, Riult Rivera Gutiérrez, durante su visita a Aguascalientes con motivo del informe de la gobernadora.

El alcalde colimense destacó los avances que registra la entidad en infraestructura, equipamiento, seguridad, economía y calidad de vida. Además, señaló que existe una relación de colaboración entre ambos estados que permite compartir experiencias y facilitar gestiones para empresarios.

Explicó que empresarios colimenses mantienen inversiones en nuestro estado, principalmente en los sectores gastronómico y de infraestructura, mientras que empresarios aguascalentenses también tienen presencia en Colima. Esta vinculación, dijo, permite brindar acompañamiento en trámites, intercambiar información y atender situaciones que surgen durante la apertura y operación de negocios.

Rivera Gutiérrez señaló que la actividad portuaria de Colima representa otro punto de conexión con Aguascalientes, debido al flujo de personas y empresas que utilizan el municipio y el estado como parte de sus rutas comerciales y de trabajo.

Respecto al hermanamiento entre ambos municipios, suscrito meses atrás con el alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez, indicó que el intercambio de experiencias permite identificar prácticas aplicables a las condiciones particulares de cada ciudad. Añadió que la colaboración también contempla la promoción turística y empresarial mediante la difusión de los atractivos naturales de Colima y el fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambas entidades.