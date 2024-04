Buscan que los catedráticos no sean absorbidos por la carga administrativa, según dio a conocer el presidente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jorge Rangel Magdaleno. El representante del sindicato de maestros de la Autónoma señaló que los docentes de asignatura o carga horaria dedican tiempo extra a trámites y actividades adicionales que no son remuneradas.

Expuso que, en el caso de los docentes de tiempo completo, se consideran dentro de su jornada laboral horarios específicos para cubrir responsabilidades de carácter administrativo. Manifestó que, tras analizar las actividades docentes, se ha encontrado que algunos departamentos académicos requieren que el personal se presente a actividades ajenas a sus clases programadas.

Expuso también que en la actualidad se considera un estímulo del 25% del salario nominal para realizar actividades como revisión de exámenes, preparación de clases y entrega de documentación. Sin embargo, se ha observado que los maestros de asignatura son obligados a cubrir cargas administrativas que no se reconocen en su salario.

Por ello, se contempló dentro del convenio de revisión contractual, que está siendo votado esta semana por el personal docente, que en caso de solicitarse participación en actividades no programadas en su carga laboral, éstas sean cubiertas salarialmente, enfatizó Rangel Magdaleno.