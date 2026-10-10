De los 12 tianguis identificados en 2017 que operaban sin estar formalmente empadronados, cuatro ya fueron regularizados, mientras que el Municipio mantiene el proceso para incorporar al registro oficial a los establecimientos con entre 15 y 21 años de antigüedad, informó el director de Mercados, Áreas Comerciales y Estacionamientos, Israel Díaz García.

El funcionario explicó que actualmente no existen solicitudes para instalar nuevos tianguis, por lo que la dependencia concentra sus esfuerzos en resolver la situación administrativa de los espacios que ya funcionan y que, pese a no figurar en el padrón, recibían servicios municipales y realizaban pagos a través de la Secretaría de Finanzas.

Entre los casos atendidos se encuentra el tianguis de Pericos, que operó durante 21 años sin regularización y fue incorporado formalmente el año pasado. En la zona de Villas de Nuestra Señora de la Asunción (VNSA), dos tianguis con aproximadamente 15 años de antigüedad permanecen en proceso de regularización.

Díaz García precisó que los representantes, líderes o asociaciones de comerciantes deben integrar sus expedientes, cumplir con los requisitos establecidos y reunir las firmas correspondientes para avanzar en el procedimiento.

Una vez que la comisión municipal competente revisa y aprueba la documentación, la propuesta se turna al Cabildo para su votación y autorización definitiva. La incorporación al padrón depende, por tanto, del cumplimiento de los requisitos y de la aprobación de las instancias municipales correspondientes.