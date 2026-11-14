Los golpes que presentaba una niña de apenas ocho años encendieron las alertas en su escuela. Uno de sus maestros detectó las lesiones y el caso terminó ante las autoridades, que iniciaron una investigación por presunta violencia familiar contra dos mujeres encargadas de cuidar a la menor.

Las señaladas son Bertha “N” y Fátima “N”, tía y prima de la víctima, respectivamente, quienes fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en agresiones físicas y psicológicas contra la pequeña.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ambas mujeres presuntamente maltrataron a la niña mientras se encontraba bajo su cuidado.

El caso fue descubierto cuando uno de sus profesores observó que la menor presentaba golpes, lo que derivó en la intervención de las autoridades y la presentación de una denuncia.

A partir de estos hechos, una agente del Ministerio Público especializada reunió los datos de prueba que permitieron llevar a las dos mujeres ante una Juez de Control.

Durante la audiencia, la juzgadora determinó vincularlas a proceso y les impuso diversas medidas cautelares, entre ellas presentarse periódicamente ante la autoridad, no salir del territorio establecido sin autorización judicial y abstenerse de acercarse, convivir o comunicarse con determinadas personas, incluida la víctima.

Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual continuarán las diligencias para esclarecer lo ocurrido.