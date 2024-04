En estos momentos están ocurriendo varios conflictos en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América, como consecuencia de una nueva ley que aprobaron recientemente, la Ley SB4. Por lo cual resulta importante hablar del contenido de dicha norma y por qué está causando tanta controversia.

La ley SB4 entró en vigor el 19 de marzo de 2024 por parte del gobernador Greg Abbott, con el objeto de combatir la crisis migratoria que ese y otros estados de la Unión Americana habían estado enfrentando.

Los aspectos principales que prevé dicha norma en cuanto a los migrantes son los siguientes:

1. Otorga facultades a la policía de Texas para detener a cualquier persona que, por sus apariencias, ellos consideran podría ser un ilegal y solicitarles que acrediten con documentación su legal estancia en los Estados Unidos.

2. En determinadas circunstancias, se puede llevar a cabo deportaciones inmediatas sin la necesidad de llevar a cabo un juicio ni tener que informar a persona alguna.

3. Activamente criminaliza la migración, la cual ha sido reconocida como un derecho humano en diversos tratados internacionales de los que Norteamérica forma parte.

Esencialmente, si tú eras deportado en Texas o cualquier lugar de la Unión Americana y posteriormente eras capturado intentando volver a entrar, podrás hacerte acreedor a una pena de diez a veinte años de prisión.

4. Establece que todos los migrantes detenidos en Texas deben ser deportados a México, sin importar que no fueren nacionales del país, o que ni siquiera hablen español.

Esta ley fue combatida por diversos grupos protectores de derechos humanos los cuales lograron llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos la cual, en un primer momento, emitió una suspensión. Sin embargo, esta fue posteriormente revocada.

En la actualidad dicha ley está suspendida gracias a la resolución del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que empezará a aplicar dicha ley aun cuando su constitucionalidad no ha sido determinada.

Ante esta situación, el gobierno de México afirmó su desacuerdo con estas medidas afirmando, que no se admitirán las deportaciones llevadas a cabo por el gobierno de Texas y que de ninguna manera colaborará con dicho gobierno para afectar a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos.

Al ser la migración un tema de carácter federal, y considerando la existencia de una invasión de competencias por parte de Texas lo más probable es que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos termine declarando dicha ley como inconstitucional, sin embargo, considero que el verdadero objetivo de esta norma realmente es de promoción electoral.

No debemos olvidar que Greg Abbott es miembro del Partido Republicano y seguidor cercano a Trump. Del mismo modo que Estados Unidos está a punto de enfrentar una de las elecciones más reñidas y polarizantes en toda su historia.

Por lo cual, no parece ilógico pensar que esta ley se promovió para mostrar a los republicanos como líderes fuertes, con mano dura contra los migrantes, en contraste con Joe Biden, el cual ha tenido políticas que ellos denominan “complacientes” respecto a las personas que ilegalmente entran a ese país.

Lo que a su vez, hace eco con el mensaje que ha estado mandando el candidato a la presidencia Donald Trump, en el cual culpa a los migrantes de muchos de los males que enfrenta Norteamérica.

No hemos de olvidar que la Unión Americana en estos momentos está enfrentando una inflación pronunciada, aumento de los niveles de inseguridad, e inestabilidad económica y monetaria y en vez de culpar a dichos problemas en las decisiones gubernamentales, las malas prácticas por parte de las empresas o en fallas de su sistema económico, el Partido Republicano ha preferido tomar a los migrantes como chivos expiatorios para justificar los males que enfrenta ese país.

¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber a mi correo electrónico: rubenmoreno0034@gmail.com