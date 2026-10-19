Testifica hijo de Berry en juicio por custodia

CDMX. – Maceo, el hijo de 13 años de Halle Berry, pasó casi tres horas testificando ayer ante un tribunal de Los Ángeles, en medio de la disputa por su custodia entre la ganadora del Óscar y el actor Olivier Martinez.

La jueza Shelley Kaufman ordenó desalojar la sala durante el testimonio del adolescente, cuyas declaraciones permanecieron fuera del alcance público, informó Page Six.

La audiencia se centró en una solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica presentada por Martinez. Según documentos judiciales, la jueza autorizó al menor a declarar exclusivamente sobre dicha petición y ordenó que no fuera instruido previamente.

Berry acudió acompañada de su prometido, el músico Van Hunt, y sus abogados, mientras que Martinez llegó con Maceo y su equipo legal. Testigos describieron un ambiente “gélido” entre los exesposos.

“Olivier es un padre excelente y cariñoso. Se preocupa mucho por su hijo y solo desea lo mejor para él”, aseguró su abogado, Patrick Baghdaserians.

La solicitud surgió tras un presunto altercado ocurrido el 26 de septiembre en el domicilio de Berry. Martinez acusó a la actriz de agarrar a Maceo por el cuello y asfixiarlo durante una discusión relacionada con unas gafas de realidad virtual. También denunció otros supuestos episodios de maltrato.

La protagonista de Gatúbela rechazó las acusaciones. Explicó que pidió a su hijo dejar de jugar y comenzó a grabarlo con su teléfono, tras lo cual ocurrió un “forcejeo en tono de juego” cuando el adolescente intentó quitarle el dispositivo.

Berry negó haber sujetado a Maceo por el cuello o impedido su respiración durante el incidente denunciado por su exesposo ante las autoridades judiciales de Los Ángeles.