El trámite de un testamento en Aguascalientes es un proceso accesible para cualquier persona mayor de 16 años, destacó Xavier González Fisher, presidente del Colegio de Notarios Públicos.

Aseguró que toda persona mayor de 16 años puede tramitar un testamento, siempre y cuando cuente con la voluntad de hacerlo y esté dispuesta a cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Indicó que es necesario que estén presentes al menos dos testigos que no sean familiares del testador, así como la identificación oficial de todas las partes involucradas, que puede ser una Credencial de Elector o un Pasaporte. Además, se aconseja que el testador lleve consigo su Acta de Nacimiento, preferiblemente reciente y, en caso de estar casado, su Acta de Matrimonio para determinar el régimen de bienes matrimoniales.

Para iniciar el proceso, señaló que es necesario agendar una cita en la notaría de confianza del interesado o la más cercana a su domicilio. También subrayó que la realización de un testamento no impide la posibilidad de hacer modificaciones en el futuro. “De hecho, es recomendable llevar el testamento anterior en caso de querer realizar cambios, especificando claramente la revocación del mismo para evitar confusiones”.

En cuanto a las condiciones y disposiciones que pueden incluirse en el testamento, González Fisher enfatizó que los notarios sólo pueden orientar a los ciudadanos y no tienen el poder de imponer restricciones que sean contrarias a la ley. Aunque pueden ofrecer sugerencias, la voluntad del testador debe ser respetada en todos los aspectos.

Respecto al costo del trámite, informó que, durante la campaña vigente hasta el 31 de octubre, es de 2 mil pesos netos, tarifa que se ha mantenido igual que el año anterior. Este precio representa aproximadamente la mitad de lo que costaría normalmente, es decir, alrededor de 4 mil pesos, incluyendo el IVA.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que aproveche esta oportunidad y ordene sus asuntos, subrayando la importancia de hacerlo en un mundo donde la incertidumbre es inevitable. «No tenemos la vida comprada», advirtió, resaltando la necesidad de prepararse para el futuro y proteger los intereses de las generaciones venideras.