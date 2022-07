José de Jesús López de Lara

Ahora fue en el municipio de El Llano donde sus habitantes vivieron momentos de terror, luego de que un comando armado intentó llevar a cabo una serie de levantones.

Fue el domingo a las 19:50 horas, cuando ocurrió el primer hecho violento en el poblado de Santa Rosa.

Un reporte al número de emergencias 911 indicaba que sujetos armados arribaron a una vivienda e intentaron consumar un “levantón” de un joven, pero familiares lo impidieron y la víctima logró escapar, aunque el padre de familia fue golpeado y resultó lesionado.

El C5-SITEC alertó a las diferentes corporaciones policiacas y varias patrullas de la Policía Preventiva de El Llano y de la Policía Estatal se trasladaron al lugar de los hechos e implementaron un operativo, pero no lograron dar con los sospechosos, quienes escaparon por la carretera estatal No. 43 con rumbo al municipio de Asientos.

Cabe destacar que cuando una ambulancia del ISSEA se desplazaba por la carretera estatal No. 67 para atender al lesionado, fue interceptada por los sicarios, quienes amagaron a los paramédicos y les despojaron de sus pertenencias y un maletín médico.

El pasado lunes a las 21:30 horas, los sicarios incursionaron nuevamente al municipio de El Llano y esta vez llegaron a una vivienda ubicada en la calle Valentín Gómez Farías, en la colonia El Salto, en el poblado de Palo Alto, donde intentaron levantar a otra persona.

Sin embargo, familiares lo evitaron y los sospechosos optaron por darse a la fuga, no sin antes apoderarse de una camioneta Ford Lobo pick up, color blanco, con matrícula de Oklahoma, Estados Unidos; dinero en efectivo y una computadora portátil.

Los policías estatales, policías preventivos de El Llano y agentes de la FGE implementaron un operativo en la zona, pero no lograron dar con el paradero del comando armado.

