En el Hospital Hidalgo murió un joven que resultó gravemente herido, en un accidente automovilístico que se registró el pasado miércoles 10 de julio en la avenida José María Chávez, a la altura de la colonia Obraje.

Fue el pasado domingo a las 18:00 horas, cuando la Fiscalía General del Estado fue notificada del fallecimiento de quien fue identificado como Sergio de Jesús, de 32 años, quien vivió en el municipio de Jesús María.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, acudieron al mencionado nosocomio los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.

El trágico accidente se registró el pasado miércoles 10 de julio a las 18:15 horas, en la avenida José María Chávez y cruce con la calle Anáhuac, en la colonia Obraje.

El ahora occiso tripulaba una motocicleta marca Vento, modelo 2024, color blanco y sin placa de circulación. Se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida José María Chávez en sentido de sur a norte.

Al llegar a la altura de la calle Anáhuac, se impactó violentamente contra la lateral izquierda de una camioneta Ford pick up, modelo 1988, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, lo que provocó que saliera expulsado y cayera sobre el asfalto a varios metros de distancia.

Se estableció que el conductor de la camioneta pick up, identificado como Juan Manuel, de 58 años y con domicilio en el fraccionamiento Municipio Libre, circulaba en la misma dirección de sur a norte por la avenida José María Chávez, pero al llegar a la altura de la calle Anáhuac, realizó una maniobra de vuelta hacia la izquierda para incorporarse a dicha arteria, pero sin tomar las precauciones necesarias, por lo que se atravesó al paso del motociclista.

Tras el fuerte choque, el conductor de la camioneta perdió el control y se proyectó hacia la banqueta, donde colisionó contra un poste del alumbrado público.

Al lugar del accidente acudieron policías viales y la ambulancia AGS-011 de Cruz Roja, a bordo de la cual el lesionado fue canalizado inicialmente al HGZ No. 1 del IMSS, donde fue estabilizado y posteriormente se le trasladó al Hospital Hidalgo, donde finalmente murió el domingo pasado.