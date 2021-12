No logró recuperarse un joven que sufrió una fuerte caída mientras conducía una motocicleta y finalmente perdió la vida mientras se encontraba en un nosocomio recibiendo atención médica.

El ahora occiso respondía al nombre de Ricardo y contaba con apenas 20 años de edad.

El percance que le costó la vida se registró el martes de la semana pasada a las 21:30 horas, sobre la carretera federal número 70 Oriente, a la altura de la colonia Valle de los Cactus.

Este joven tripulaba una motocicleta en color rojo y circulaba a velocidad inmoderada, cuando repentinamente perdió el control del manubrio y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza debido a que no llevaba casco de protección.

Hasta el lugar de los hechos acudieron elementos de Vialidad del municipio de Aguascalientes y paramédicos, quienes trasladaron al lesionado a un nosocomio a recibir atención médica, aunque lamentablemente no logró recuperarse y el día de ayer perdió la existencia.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, se presentó el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.