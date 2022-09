No logró sobrevivir el motociclista que se accidentó el pasado lunes en el municipio de Calvillo y murió en el transcurso del miércoles mientras recibía atención médica en el HGZ No. 1 del IMSS.

La víctima fue identificada como Mauricio, de 52 años.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, se presentaron en el mencionado nosocomio los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

El accidente que le costó la vida al señor Mauricio se registró el pasado lunes a las 16:00 horas, en la carretera estatal No. 7, en su tramo La Media Luna-La Cueva, a la altura del kilómetro 2+600, en el municipio de Calvillo.

La víctima se desplazaba a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta marca Yamaha, modelo 2022, color azul y con placa de circulación de Aguascalientes, cuando al tomar una curva perdió el control del manubrio e invadió el carril de circulación contrario, lo que provocó que se impactara de frente contra una camioneta Nissan tipo caja seca, modelo 2017, color rojo y placas de circulación del estado de Jalisco, que conducía una mujer identificada como Carmen, de 36 años, quien no pudo hacer nada por evitar el accidente.

Al lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Calvillo y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA, a bordo de la cual el motociclista fue trasladado al Hospital General de Calvillo.

Sin embargo, debido al estado crítico en que se encontraba, en el helicóptero Águila Uno de la Policía Estatal fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS, donde finalmente falleció a consecuencia de las graves lesiones.