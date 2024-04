Un motociclista terminó en el hospital tras ser impactado por un vehículo al que se atravesó sin precaución en calles de la colonia José López Portillo.

El desigual choque tuvo lugar el pasado sábado a las 23:00 horas, en la intersección de la calle Pascual Cornejo Brun y la calle José María Bocanegra. En el lugar del accidente acudieron policías viales de Aguascalientes y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El joven lesionado, identificado como Mario, de 20 años, conducía una motocicleta marca Vento, modelo 2024, de color rojo y con placa de circulación de Aguascalientes.

Se determinó que el motociclista se desplazaba por la calle Pascual Cornejo Brun de sur a norte y al llegar al cruce con la calle José María Bocanegra, no respetó un señalamiento indicativo de alto, continuando su trayectoria.

En ese preciso momento, un vehículo Nissan, modelo 2008, de color gris y con matrícula de Aguascalientes, circulaba por la calle José María Bocanegra de poniente a oriente. El automóvil era conducido por un adolescente de 15 años, quien no logró frenar completamente y terminó impactando al motociclista, derribándolo al suelo.

Debido a las lesiones sufridas por Mario en diferentes partes del cuerpo, fue necesario trasladarlo para recibir atención médica especializada al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS.